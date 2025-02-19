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Россиянам назвали способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу

Россиянам назвали способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу

Блины на Масленицу стоит печь с добавлением цельнозерновой муки, а также избегать избыточного использования масла при жарке, чтобы сделать блюдо более полезным для здоровья, рекомендовала в разговоре с «Лентой.

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