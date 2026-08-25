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Серебряный призер Олимпиады-1980 Федоровский продает свою медаль за 1,3 млн рублей («Mash на спорте»)

Призер Олимпиады-80 в плавании Александр Федоровский выставил на продажу олимпийскую медаль.  Об этом сообщает «Mash на спорте».

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