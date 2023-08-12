Спички - не игрушка

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Каскад поражений: сумеречное будущее Украины

Каскад поражений: сумеречное будущее Украины

Статус-кво 2023 Принципиальный вопрос спецоперации – что именно команда Зеленского будет считать собственной победой и, соответственно, поражением России? До недавнего времени самым реалистичным был сценарий быстрого прорыва к Крыму и Азовскому морю.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Тот же Шойгу говорил о 80% новой техники в войсках, а потом мы увидели Т-55, Т-62 в действительности на поле боя. Так что не всё так радужно. Ещё работать и работать...
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6 час.
Леонид Попивняк
...и что???....эта даже по сегодняшним меркам не хилая техника....... используется как стационарные огневые точки......нато окраине что , прям свежие новенькие танки только с конвеера поставляет?????.....в лучшем случае конец 80-х выпуска.......
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4 час.
С
Серый
Так или иначе,  Россия с Украиной .. демилитаризирует  уже весь Запад..
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44 мин.

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