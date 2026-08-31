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Татар-информ

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Психолог рассказала, как понять, что ребенок не смог адаптироваться к школе

Психолог рассказала, как понять, что ребенок не смог адаптироваться к школе

Заведующая кафедрой практической психологии Нижегородского института развития образования министерства образования Нижегородской области Елена Еделева в беседе с «Время Н» рассказала, что умение детей подстраиваться под новые обстоятельства может быть разным.

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