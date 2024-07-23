Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    Котлетам, что жареным, что запеченным, срок жизни в холодильнике дня 3-4 max? потом они просто превращаются в котлето...Котлеты без жарки...
  • Алексей
    По факту пожарила в духовке🤣 А за несколько дней они даже в холодильнике стухнут🤣Котлеты без жарки...
  • Evgeni Velesik
    Забыли указать про мякиш хлебный! Ни одна котлета не делается без мякиша!Котлеты как в рес...

Закрываем помидоры сразу с огурцами: вкуснее чем по отдельности. Без лишних хлопот, просто заливаем кипятком

Закрываем помидоры сразу с огурцами: вкуснее чем по отдельности. Без лишних хлопот, просто заливаем кипятком

Каждая банка этой закатки станет настоящим сокровищем в холодное время года. Вместо того, чтобы делать огурцы и помидоры отдельно, как принято обычно, мы замаринуем их вместе под особым рассолом, сочетающим в себе насыщенность вкусов и пикантность специй, создавая идеальный баланс между острым и соленым.

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