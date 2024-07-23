Закрываем помидоры сразу с огурцами: вкуснее чем по отдельности. Без лишних хлопот, просто заливаем кипятком

Каждая банка этой закатки станет настоящим сокровищем в холодное время года. Вместо того, чтобы делать огурцы и помидоры отдельно, как принято обычно, мы замаринуем их вместе под особым рассолом, сочетающим в себе насыщенность вкусов и пикантность специй, создавая идеальный баланс между острым и соленым.