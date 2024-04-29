Из Зеленодольска в зону СВО отправили более 5 тонн гумпомощи

16 гуманитарный конвой отправлен. В Зеленодольске неравнодушные жители, участники организаций «Боевое братство» и «Своих не бросаем» собрали более пяти тонн необходимых вещей в зону специальной военной операции.
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