На Михалковской пройдет встреча с автором книги о динозаврах

В следующую субботу 12 сентября в 12:00 в Центральную детскую библиотеку № 46 им. И. З. Сурикова придет юный автор проекта «Дети сочиняют» Даня Кононов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин: С начала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым