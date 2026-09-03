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На Михалковской пройдет встреча с автором книги о динозаврах

В следующую субботу 12 сентября в 12:00 в Центральную детскую библиотеку № 46 им. И. З. Сурикова придет юный автор проекта «Дети сочиняют» Даня Кононов.

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