Слышу звон: как разные отрасли интегрируют в работу ИИ-ассистентов

Около 60–80% телефонных обращений клиентов различных компаний решаются при помощи ИИ-ассистентов. При этом порядка 20–30% обращений закрываются с помощью ИИ-суфлера и только решение 10–20% вопросов требует участия человека, рассказали «Известиям» в компании AutoFAQ.