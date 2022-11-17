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Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал среди поляков

Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал среди поляков

Скандал разгорелся в соцсетях среди поляков из-за объявления о бесплатной выдаче стиральной машины. Автор поста готов был подарить технику кому угодно, кроме украинцев.

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