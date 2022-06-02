Аргументы недели

98 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Ну да, по Вашему все, кто служил в армии гомики? Или закон природы там не действует?Нацист Давид Каса...
  • Tahir Seifeev
    Ну хоть один здравомыслящий человек.Венгрия и девять ...
  • Tahir Seifeev
    Вы по ходу сами не поняли суть, рекомендую внимательно прочитать и поразмыслить. Всего вам доброго.Венгрия и девять ...

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, что много лет не общается с Юлией Волковой

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, что много лет не общается с Юлией Волковой

Бывшая участница популярной российской группы "Тату" Лена Катина в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 2 июня, рассказала, что не общается с экс-коллегой по коллективу Юлией Волковой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх