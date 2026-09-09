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temapenza

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Неповторимые природные места РФ: куда вправду стоит съездить?

В ближайшее время почти все россияне предпочитают отдыхать в родной стране, и, меж иным, на родине тоже есть, что поглядеть! Моря, реки, озера, гейзеры, водопады, горы, поля, леса и различные места силы влекут к для себя все большее и большее количество путников, а представители Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) даже не поленились составить рейтинг в особенности цепляющих собственной уникальностью локаций! Где же конкретно обязательно стоит побывать хотя бы единожды? Байкал Самое глубочайшее пресноводное озеро в мире попало в почетный рейтинг неповторимых мест РФ непопросту, ведь оно вправду великолепно прекрасное! А еще его именуют мировым центром шаманизма, где природные аномалии гармонически переплетаются с необычными древними культами.

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