Главного победителя на выборах в Госдуму назвали нейросети

Выборы в Государственную думу традиционно становятся не только политическим событием, но и масштабным аналитическим экспериментом.
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