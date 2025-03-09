Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Секретная сделка Киева с Лондоном разозлила администрацию Трампа

Секретная сделка Киева с Лондоном разозлила администрацию Трампа

Киевский режим попал в неприятную ситуацию из-за того, что передал Британии наиболее привлекательные украинские активы, на которые сейчас претендуют Соединенные Штаты, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины (ОП).

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