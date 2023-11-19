В Палестине заявили о риске разрастания конфликта на Ближнем Востоке из-за США

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна выступил с заявлением об угрозе разрастания конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке, в том случае, если Соединенные Штаты будут в дальнейшем «слепо поддерживать Израиль».