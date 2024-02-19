От ностальгии к спекуляции: кандидаты в президенты представляют агитационные материалы

Началась официальная агитация за кандидатов в президенты РФ. На городских билбордах появляются плакаты с фотографиями и лозунгами политиков, в Сети – ролики с призывами, которые впоследствии будут представлены на федеральных каналах.
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