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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

От ностальгии к спекуляции: кандидаты в президенты представляют агитационные материалы

От ностальгии к спекуляции: кандидаты в президенты представляют агитационные материалы

Началась официальная агитация за кандидатов в президенты РФ. На городских билбордах появляются плакаты с фотографиями и лозунгами политиков, в Сети – ролики с призывами, которые впоследствии будут представлены на федеральных каналах.

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