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Концертное объединение Кали Байжанова приглашает карагандинцев на юбилейный гала-концерт

Концертное объединение Кали Байжанова приглашает карагандинцев на юбилейный гала-концерт

На сцене Академического казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина 22 ноября в 18:00 состоится праздничный концерт, посвящённый 85-летию Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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