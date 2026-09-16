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Опасная вакцина для собак изымается и уничтожается в России: массовые жалобы и гибель животных

Опасная вакцина для собак изымается и уничтожается в России: массовые жалобы и гибель животных

Как сообщает Readovka, речь о 20-й серии распространенного препарата Мультикан-8. Россельхознадзор требует изъятия из обращения и уничтожения серии вакцины, которая не соответствует требованиям качества.

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