Что известно? Замглавы Кубани задержали за взятку

Вице-губернатора Кубани подозревают в получении взяткиВице-губернатор Краснодарского края Сергей ВласовПресс-служба администрации Краснодарского края В Краснодарском крае задержали вице-губернатора Сергея Власова, отвечавшего за строительство социальных объектов в регионе.
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