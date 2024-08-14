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Русская весна

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Харрис предрекли роль заложницы в случае победы на выборах президента США

Харрис предрекли роль заложницы в случае победы на выборах президента США

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, пишет редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.

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