Харрис предрекли роль заложницы в случае победы на выборах президента США

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис фактически станет заложницей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, пишет редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.
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