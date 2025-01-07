Врач Мясников предупредил о возможном скором появлении эпидемии, от которой не будет вакцин

Доктор Мясников пророчит болезнь, от которой не будет вакцин.Александр Мясников, известный врач и телеведущий, предупредил жителей России о возможной эпидемии, которая может возникнуть в ближайшие 3–5 лет.
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