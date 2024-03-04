Дизайнеры показали концепт «стрессоустойчивой» мышки

Проявления гнева свойственные людям, сталкивающимся с ответственной и нервной работой. Они часто выходят из себя и в такие моменты могут запросто стукнуть кулаком по столу, разбить монитор или запустить мышкой.
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