Минобороны РФ отчиталось о перехвате 93 дронов с 14 по 15 июля

Русская ПВО с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехватила 93 украинских дрона. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, сообщил Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии