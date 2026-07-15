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Царьград

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Минобороны РФ отчиталось о перехвате 93 дронов с 14 по 15 июля

Минобороны РФ отчиталось о перехвате 93 дронов с 14 по 15 июля

Русская ПВО с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехватила 93 украинских дрона. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, сообщил Минобороны РФ.

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