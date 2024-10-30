СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

Издание "People", ссылаясь на "многочисленные источники", сообщает о расставании Зои Кравиц и Ченнинга Татума, чей роман начался на съёмках дебютного фильма Зои «Подай знак», премьера которого состоялась в августе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии