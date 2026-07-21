Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана Россельхознадзор с 23 июля приостанавливает ввоз ряда овощей и фруктов из .
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Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана Россельхознадзор с 23 июля приостанавливает ввоз ряда овощей и фруктов из .
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