Antidiplomatico: Россия направила Западу жёсткий сигнал из-за Калининграда

Россия послала Западу жёсткий сигнал из-за ситуации вокруг Калининграда. Об этом сообщает Antidiplomatico.
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