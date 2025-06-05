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Минприроды предложило в разы увеличить ставки экосбора

Минприроды предложило в разы увеличить ставки экосбора

Минприроды предложило повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года.

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