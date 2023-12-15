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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Москве наградят героев Рунета

В Москве наградят героев Рунета

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. В рамках премии «Герои Рунета» РОЦИТ отметит людей, деятелей и явления, составляющие картину социально значимых событий и достижений в российском сегменте Сети на 2023 год.

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