В Москве наградят героев Рунета

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. В рамках премии «Герои Рунета» РОЦИТ отметит людей, деятелей и явления, составляющие картину социально значимых событий и достижений в российском сегменте Сети на 2023 год.
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