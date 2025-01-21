Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску «Распериа»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к Райффайзенбанку, обязав кредитную организацию выплатить 195 млрд рублей и передать акции Strabag SE на ее баланс.
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