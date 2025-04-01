Весенние сюрпризы погоды: что ожидает россиян к выходным?

В Москве и других регионах России в предстоящие выходные, 5 и 6 апреля, погода преподнесет сюрпризы. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается неустойчивая погода с вероятностью выпадения мокрого снега.
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