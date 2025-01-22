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SpaceX в 400-й раз приземлила первую ступень ракет семейства Falcon 

SpaceX в 400-й раз приземлила первую ступень ракет семейства Falcon 

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1082 на палубе беспилотного судна вскоре после запуска спутников Starlink, 21 января 2025 года / © SpaceX Falcon 9 с 27 спутниками Starlink на борту стартовала с базы Космических войск Ванденберг в Калифорнии 21 января, в 18:45 по московскому времени.

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