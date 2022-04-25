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Гибель трехлетнего мальчика расследуют в Мордовии

Гибель трехлетнего мальчика расследуют в Мордовии

Сотрудники МВД России по Мордовии завели уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика. По данным следствия, сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили в реке Инсар в Рузаевском районе Мордовии бездыханное тело маленького мальчика.

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