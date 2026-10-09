FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 094 подписчика

Гендиректор «Госкомиссии» по запасам полезных ископаемых: как ученый-геолог стал фигурантом громкого дела о взятке

Игорь Шпуров, известный ученый-геолог и опытный руководитель, возглавлявший Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), попал в центр громкого уголовного дела.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым