«Отважные» освободили Нововасильевку и прорывают левый фланг Покровского участка фронта. На левом фланге покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление: ► фактически зачищена Нововасильевка; ► продолжается штурм Котлино, около половины поселка взяли сибирские штурмовики (хотя некоторые кликуши уже 3 дня назад писали, что поселок якобы пал); ► при штурме Успеновки наши также смогли продвинуться вперёд в самом посёлке и около него; ► продолжается штурм Удачного и продвижение ВС РФ в районе, большой участок перешёл в серую зону; ► наши атакуют Зверево под самим Покровском, закрепившись на окраинах.