Русская весна
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Русская весна

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«Отважные» освободили Нововасильевку и прорывают левый фланг Покровского участка фронта (КАРТА)

«Отважные» освободили Нововасильевку и прорывают левый фланг Покровского участка фронта (КАРТА)

«Отважные» освободили Нововасильевку и прорывают левый фланг Покровского участка фронта. На левом фланге покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление: ► фактически зачищена Нововасильевка; ► продолжается штурм Котлино, около половины поселка взяли сибирские штурмовики (хотя некоторые кликуши уже 3 дня назад писали, что поселок якобы пал); ► при штурме Успеновки наши также смогли продвинуться вперёд в самом посёлке и около него; ► продолжается штурм Удачного и продвижение ВС РФ в районе, большой участок перешёл в серую зону; ► наши атакуют Зверево под самим Покровском, закрепившись на окраинах.

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Комментарии
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Sergiy Che
Работайте братья! Давите сук!
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