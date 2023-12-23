Подразделение IBM: "Все белые — расисты неблагодарные!" У американского производителя программного обеспечения Red Hat, купленного в 2019 году IBM за $34 млрд, обнаружился уникальный взгляд на "проблему белых".
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