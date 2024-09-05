Уполномоченный во Владимирской области способствовал заключению социального контракта

На приеме к Уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Матюшкиной А.В. обратился гражданин, плательщик налога на профессиональный доход, по вопросу несогласия с отказом в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
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