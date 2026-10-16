С 20 мая 2027 года всемирное координированное время (UTC) должно перейти на непрерывную шкалу без скачков, вызванных добавлением високосных секунд.
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Дебилы, бля!!!