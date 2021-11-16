«Лейкерс» представили трибьют-видео в честь Алекса Карузо

«Лейкерс» представили трибьют-видео в честь Алекса Карузо

«Лейкерс» представили трибьют-видео, посвященное бывшему игроку команды Алексу Карузо. Карузо выступал в системе «Лейкерс» с 2017 по 2021 годы.

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