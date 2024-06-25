Замглавы политбюро Марзук: ХАМАС не просит у России военной помощи

ХАМАС не просит у Российской Федерации военной помощи. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал заместитель главы политбюро палестинского исламистского движения Муса Абу Марзук, который находится с визитом в Москве.
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