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Замглавы политбюро Марзук: ХАМАС не просит у России военной помощи

Замглавы политбюро Марзук: ХАМАС не просит у России военной помощи

ХАМАС не просит у Российской Федерации военной помощи. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал заместитель главы политбюро палестинского исламистского движения Муса Абу Марзук, который находится с визитом в Москве.

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