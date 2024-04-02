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Петербургский дневник

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Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ

Удар был нанесен на правом берегу Днепра Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» при помощи РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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