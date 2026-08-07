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В России отреагировали на получение Украиной 200 миллиардов долларов от Запада

В России отреагировали на получение Украиной 200 миллиардов долларов от Запада

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отреагировал на получение Украиной 200 миллиардов долларов от стран Запада с 2022 года, подчеркнув, что такими заявлениями Киев назвал реальную цену проекта «Антироссия».

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