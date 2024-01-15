Честный сантехник подсказал мне секрет, как перекрыть воду, если шаровый кран заклинил и не крутится, вместо «впаривания» нового

Silver Kont

Ни о чём.... Прокручивают шар в кране, постепенно, в разные стороны, без рывков, после чего кран подлежит замене... Чтобы шар в кране не залипал, рекомендуется раз в месяц открывать и закрывать его пару раз, тогда не откладываются соли на шаре кране... Кстати, ключ подбирается рожковый не по диаметру гайки, а по размеру фасок на штоке крана, обычно S=7-8 мм в зависимости от типа поворотной ручки.... Можно использовать малый разводной ключ S= 0-19 мм, т.к. обычный рожковый на 7-8 мм может под рукой не оказаться...