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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Семенков Александр
    Ещё как!!! Чем выше живёшь, тем больше заплатить придётся.Честный сантехник...
  • Silver Kont
    Ни о чём.... Прокручивают шар в кране, постепенно, в разные стороны, без рывков, после чего кран подлежит замене... Ч...Честный сантехник...
  • Grandad
    Осталось выяснить, что такое сальник.Честный сантехник...

Честный сантехник подсказал мне секрет, как перекрыть воду, если шаровый кран заклинил и не крутится, вместо «впаривания» нового

Честный сантехник подсказал мне секрет, как перекрыть воду, если шаровый кран заклинил и не крутится, вместо «впаривания» нового

Часто бывает так, что приходящие работники предлагают просто срезать кран и заменить его на новый, вместо того, чтобы что-то дельное сделать со старым.

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Комментарии
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Grandad
Осталось выяснить, что такое сальник.
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18 час.
Silver Kont
Ни о чём.... Прокручивают шар в кране, постепенно, в разные стороны, без рывков, после чего кран подлежит замене... Чтобы шар в кране не залипал, рекомендуется раз в месяц открывать и закрывать его пару раз, тогда не откладываются соли на шаре кране... Кстати, ключ подбирается рожковый не по диаметру гайки, а по размеру фасок на штоке крана, обычно S=7-8 мм в зависимости от  типа поворотной ручки.... Можно использовать малый разводной ключ S= 0-19 мм, т.к. обычный рожковый на 7-8 мм может под рукой не оказаться...
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15 час.
Семенков Александр
Ещё как!!! Чем выше живёшь, тем больше заплатить придётся.
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2 час.

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