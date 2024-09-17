«Роды были интересные»: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

Актриса Анна Хилькевич в третий раз стала мамой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. «В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка», — написала звезда «Универа».