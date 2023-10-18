На Курилах показали похожих на колибри бабочек

В «Курильском» заповеднике заметили бабочек, похожих на колибри. В заповеднике уточнили, что в местных сообществах стали появляться видео и фото осенних «колибри» и ученым легко удалось вычислить опылителей цветов.
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