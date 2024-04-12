Тематические мероприятия ко Дню космонавтики проводятся в образовательных организациях Нижегородской области

С 8 по 12 апреля в Нижегородской области в детских садах, школах, учреждениях среднего профессионального образования и организациях дополнительного образования детей проводятся мероприятия, посвященные Дню космонавтики.
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