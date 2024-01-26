Посол США в Венгрии Прессман пригрозил использовать рычаги давления на Будапешт

Как подчеркнул в беседе с Financial Times американский посол в Венгрии Дэвид Прессман, США готовы применить имеющиеся у них рычаги влияния на Венгрию, поскольку Будапешт не учитывает интересы безопасности Вашингтона и якобы активно влияет на избирательную кампанию в Штатах.
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