Посол США в Венгрии Прессман пригрозил использовать рычаги давления на Будапешт

Как подчеркнул в беседе с Financial Times американский посол в Венгрии Дэвид Прессман, США готовы применить имеющиеся у них рычаги влияния на Венгрию, поскольку Будапешт не учитывает интересы безопасности Вашингтона и якобы активно влияет на избирательную кампанию в Штатах.