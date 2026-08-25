Что такое рак в нулевой стадии и как его обнаружить

Нулевая стадия рака в медицине называется карциномой ин ситу, что означает «рак на месте». На этом этапе клетки приобрели раковые свойства, но опухоль ещё не сформировалась, и нет проникновения вглубь тканей, поражения лимфатических узлов или метастазов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии