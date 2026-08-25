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Что такое рак в нулевой стадии и как его обнаружить

Что такое рак в нулевой стадии и как его обнаружить

Нулевая стадия рака в медицине называется карциномой ин ситу, что означает «рак на месте». На этом этапе клетки приобрели раковые свойства, но опухоль ещё не сформировалась, и нет проникновения вглубь тканей, поражения лимфатических узлов или метастазов.

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