Что такое рак в нулевой стадии и как его обнаружить

Нулевая стадия рака в медицине называется карциномой ин ситу, что означает «рак на месте». На этом этапе клетки приобрели раковые свойства, но опухоль ещё не сформировалась, и нет проникновения вглубь тканей, поражения лимфатических узлов или метастазов.