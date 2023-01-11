Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Еще две бывшие коллеги президента Федерации футбола Франции дали показания против него. Одна из женщин, ранее занимавшая руководящий пост, в ходе разбирательства, организованного Генеральной инспекцией по образованию, спорту и исследованиям, заявила, что чувствовала себя униженной Ноэлем Ле Гре, который «вел себя неподобающе, зачастую под воздействием алкоголя».
Популярные статьи
- «Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
- Вяльбе – на вопрос о лыжниках в политике: «Устюгов и Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права»
- Пелагея выиграла суд против Телегина: «Чемодан подтверждающих документов»
Свежие комментарии