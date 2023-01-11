Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Еще две бывшие коллеги президента Федерации футбола Франции дали показания против него. Одна из женщин, ранее занимавшая руководящий пост, в ходе разбирательства, организованного Генеральной инспекцией по образованию, спорту и исследованиям, заявила, что чувствовала себя униженной Ноэлем Ле Гре, который «вел себя неподобающе, зачастую под воздействием алкоголя».