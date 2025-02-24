Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев попросил о снятии судимости

Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина (знаменитая история с колбасками), чья служба безопасности тогда и задержала министра с кэшем для сотрудников Сбера а сверхурочные.