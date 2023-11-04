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После бессонной ночи наступает «эйфория» и уходит депрессия

После бессонной ночи наступает «эйфория» и уходит депрессия

Одна бессонная ночь на несколько дней минимизирует симптомы депрессии.Исследования биологов американского Северо-Западного университета показали, что после бессонной ночи наступает «эйфория» и уходит депрессия, об этом сообщает журнал Neuron.

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