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Новости Брянска

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В Клинцах женщина через суд доказала, что не брала кредиты на 200 тысяч рублей

В Клинцах женщина через суд доказала, что не брала кредиты на 200 тысяч рублей

Злоумышленники оформили займ на 45 тысяч рублей под 289,9% годовых и кредит на 150 тысяч рублей под 38,8% годовых, используя отключённый номер телефона жертвы.

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